Суд вынес приговор директору продуктового магазина в Карелии

В Кондопоге мужчину осудили за хищение вверенного ему имущества

Фото сгенерировано Алиса AI

Жителя Кондопоги суд признал виновным в присвоении товарно-материальных ценностей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

Было установлено, что с декабря 2025 по февраль 2026 года горожанин, занимая должность директора продуктового магазина в Кондопоге и используя свое служебное положение, похищал вверенное ему имущество.

Так, мужчина неоднократно забирал себе товары из магазина. Ущерб составил более 28 тысяч рублей. Среди похищенных товаров были алкоголь, сигареты, электронные испарители, продукты.



Суд приговорил кондопожанина к штрафу в 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о предстоящем суде над директором магазина в Кондопоге.