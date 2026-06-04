Парфенчиков: Географию железнодорожных маршрутов будем расширять

4 июня в рамках ПМЭФ-2026 Глава региона Артур Парфенчиков и генеральный директор — председатель Правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Министерство экономического развития Республики Карелия

Документ предусматривает развитие уже существующих и запуск новых железнодорожных маршрутов.

Подписание соглашения – это продолжение нашего многолетнего партнерства с «РЖД». Компания обеспечивает надёжную транспортную связанность республики с ключевыми экономическими и культурными центрами страны,

‒ отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В 2025 году железнодорожным транспортом в Карелии воспользовались более 1,82 млн пассажиров. Доля перевозок поездами дальнего следования составила 76,3 %.

Пригородные поезда, которые зимой охватывают 15 маршрутов, а летом 18, перевезли 427,6 тыс. пассажиров по итогам прошлого года ‒ это на 24 % больше, чем в предыдущем году. Благодаря работе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, которая обеспечивает транспортное сообщение в регионе, районные центры Карелии связаны с самыми отдаленными населенными пунктами.

Напомним, по инициативе Главы Карелии в 2025 году, при поддержке «РЖД», была запущена электричка «Кондопога ‒ Петрозаводск ‒ Деревянка ‒ Ладва». В 2025 году ей воспользовались 139 тыс. пассажиров. По просьбам жителей маршрут электрички продлили, добавили новые станции, обустроили платформы.

Новое соглашение с РЖД нацелено на решение еще одной важной задачи, которую ставит перед регионами Президент России Владимир Путин, ‒ поддержка внутреннего туризма.

Для Карелии это драйвер развития экономики. Сегодня мы создаем прочный юридический и организационный фундамент для нашей дальнейшей работы. У жителей страны появится больше возможностей для знакомства с природными достопримечательностями, культурным наследием Карелии, в том числе с объектами ЮНЕСКО,

‒ добавил Артур Парфенчиков.

Сегодня железнодорожная сеть региона насчитывает 14 прямых поездов, 10 транзитных и 6 специализированных маршрутов с экскурсионным сопровождением. В «высокий сезон» назначают дополнительные поезда.

Карелия ‒ уникальный регион России и, безусловно, перспективный в плане туризма. РЖД будут развивать свои услуги в республике и способствовать их продвижению для своих клиентов по всей России,

‒ сказал Олег Белозёров.

Современный подвижной состав, цифровые сервисы и высокие стандарты обслуживания делают такие путешествия неотъемлемой частью качественного турпродукта.

Холдинг «РЖД» сегодня предлагает несколько тематических маршрутов: «В Карелию» (Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг), «Рускеальский экспресс» (Сортавала – горный парк «Рускеала» и беспереспадочная группа вагонов Москва – Рускеала), «Огни Севера» (Москва – Петрозаводск – Мурманск – Беломорск – Вологда – Москва), «Русский Север» (Москва – Архангельск – Беломорск – Мурманск – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва), «Величие Севера» (Москва – Горный парк «Рускеала» – Архангельск – Великий Устюг – Москва).

В Беломорске туристам открывается доступ к петроглифам и Белому морю. Сортавала служит удобной отправной точкой для знакомства с горным парком «Рускеала», Ладожскими шхерами и окрестностями Валаамского архипелага.