Город развлечений развернется на фестивале «Воздух Карелии»

Множество игр, забав и разнообразных активностей ждут детей и взрослых в дни музыкального события

Фото организаторов фестиваля «Воздух Карелии»

Через несколько дней в Петрозаводске начнется фестиваль «Воздух Карелии» (0+). Организаторы позаботились о том, чтобы было не только музыкально, но также весело и познавательно для гостей любого возраста. Поэтому зрителей ожидает множество развлечений.

В этом году для посетителей фестиваля устроили историческую зону с кузницей, старинными играми, лучным тиром, детским «буцефалом», рыцарскими боями, а также традиционной пушкой Петровских времён, возвещающей о начале выступлений на сцене.

Будут ростовые куклы, спортивные и настольные игры, всевозможные детские шоу, батуты и аттракционы. Творческим мастер-классам тоже отвели место на площадке фестиваля.

В тематической зоне, посвященной Великой Отечественной войне, организовали площадку «военное детство», полевую почту, фотоателье с реквизитом, «минное поле» с настоящим советским миноискателем и просмотр диафильмов.

А еще будут работать официальный ЗАГС - 12 июня и шуточный - в остальные дни, а также тату-салон, «воздушная» парикмахерская, зона фонда «Материнское сердце» и медики с тестированием.

«И это только малая часть нашего большого фестиваля, который 11-14 июня превратится в целый город музыки и развлечений»,

- пообещали организаторы.

Напомним, на площадке фестиваля активно идут подготовительные работы к ежегодному событию лета. Фестиваль «Воздух Карелии» пройдет с 11 по 14 июня на аэродроме «Пески» в Петрозаводске.