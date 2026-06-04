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4 июня 2026
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Происшествия

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Поврежденная опора раздавила автомобиль на улице Зайцева

В ДТП в Петрозаводске есть пострадавшие, движение транспорта затруднено
поврежденный авто
фото стопкадр паблика ПМУП «Городской транспорт»

Державшийся из последних сил столб в районе Заводской площади в Петрозаводске рухнул на автомобиль.

ЧП произошло днем 4 июня. На месте работают экстренные службы. Также произошел обрыв троллейбусных проводов. движение транспорта в районе улицы Зайцева и Соломенского шоссе оказалось ограничено. Дорожное происшествие отразится на графике движения как автобусов, так и троллейбусов.

столб упал

 

По информации перевозчика «Городской транспорт», в результате аварии есть пострадавшие. Судя по фотографиям, поврежденная в районе основания опора упала на крышу автомобиля, лобовое стекло треснуло.

«На остановке ЖК «Талоярви» обрыв контактной сети. Есть пострадавшие! В связи с обрывом наблюдается нарушение интервала троллейбусов и автобусов», - указано в сообщении муниципального перевозчика.

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