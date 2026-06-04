Раумо вспомнил Иисуса и утверждал, что не скрывал финский паспорт

Бывший внештатный советник главы Карелии считает, что брал деньги за свои услуги, но не взятки

фото «Петрозаводск говорит»

В четверг, 4 июня, в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного против Алекси Раумо.

Долгое время заседания проводили без участия подсудимого из-за его слишком эпатажного поведения и проявления неуважения к суду. После того, как Раумо вернулся в судебный процесс, его поведение изменилось. Он уже не пытался повышать голос, говорил спокойно и рассудительно, хотя и расцвечивал свою речь цитатами известных людей и поговорками.

Раумо, отвечая на вопросы своего адвоката, утверждал, что должность внештатного советника главы Карелии ему предложил лично губернатор. Он сказал, что, занимая потом руководящие должности, был не в курсе, что есть ограничения, связанные с иностранным гражданством. Свой финский паспорт он не скрывал: «Я никогда этого не скрывал».

Раумо утверждал, что он заключил договор по продвижению проекта строительства Петрозаводского экспериментального предприятия клееных конструкций и, получая от Андрея Сажина, представляющего интересы инвестора, деньги, воспринимал их как плату за свои услуги. В общем, он продолжил настаивать, что брал не взятки, а плату за свои услуги. Он также говорил, что Порошин - инвестор проекта строительства предприятия в Петрозаводске задолжал ему один миллион рублей за его консалтинговые услуги. Именно существование долга заставило его приехать в Петрозаводск, где его и задержали с миллионом рублей, переданным Сажиным. Этот эпизод был квалифицирован как мошенничество.

По словам Сажина, Раумо выпрашивал у него деньги, чтобы якобы передать их мэру карельской столицы. Но Раумо говорит, что Инна Колыхматова вообще не была в курсе ситуации.

В телефонных разговорах с Сажиным Раумо называл разные суммы, которые ему необходимы, в том числе и для Колыматовой. Речь шла даже о 10 миллионах рублей.

«Ни о каких десяти миллионах речи быть не может. Это был, грубо говоря, фантом»,

- сказал Раумо.

По его версии, он просто хотел вернуть таким образом долг от Порошина.

«Ради этого миллиона весь сыр-бор. Как говорил Иисус Христос, за жадность мы платим»,

- так оценил он то, что его задержали с миллионом в руках.

С Колыхматовой он не встретился, так как она заболела. Алекси Раумо утверждал, что просто хотел поздравить ее с Новым годом. В пятницу, 5 июня, Алекси Раумо продолжит отвечать на вопросы.