Водитель раздавленного столбом авто в Петрозаводске попала в больницу

В автомобиле, на который рухнула опора ЛЭП, пострадала девушка-водитель

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Подробности и последствия ДТП с упавшим на легковой автомобиль столбом на улице Зайцева сообщили в Госавтонспекции города.

Сегодня, 4 июня, в 15:32, на пересечении улиц Заводская и Зайцева 43-летний водитель грузовика задел троллейбусные провода. Из-за этого на автомобиль Hyundai упал столб линии электропередач. Также механические повреждения от падения опоры получил автомобиль Jaecoo.

В результате ДТП 34-летняя девушка-водитель Hyundai была госпитализирована. Движение втомобилей из-за аварии затруднено. На месте работают специальные службы.

Происшествие отразилось на нарушении интервала движения троллейбусов и автобусов. Также будет ограничено уличное освещение на Заводской улице и улице Зайцева в районе поврежденной опоры.

Напомним, поврежденная опора раздавила автомобиль на улице Зайцева в Петрозаводске.