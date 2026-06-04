Популярный сок оказался очень вредным

Биохимик объяснила вред апельсинового сока для организма

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Биохимик Мария Эрнандес предупредила об опасности апельсинового сока для здоровья. Специалист назвала этот напиток одним из самых вредных, ее слова передает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила эксперт, апельсиновый сок содержит даже больше сахара, чем сладкая газировка. Так, для приготовления 200 миллилитров напитка потребуются три апельсина, каждый из которых содержит по 12 граммов сахара.

Эрнандес порекомендовала заменить сок на свежий апельсин. Сахар никуда не денется, но организм будет лучше усваивать продукт из-за большого количества в нем клетчатки.

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