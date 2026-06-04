В пятницу воздух в Карелии разогреется до плюс 25

Синоптики рассказали о погоде в пятничный день. В Петрозаводске установится переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха в ночные часы +7, +9, днем +20, +22. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии тоже установится переменная облачность. Ночью по северным районам пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +20, +25.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +23;
В Кондопоге, Сортавале ночью +12, днем +21;
В Медвежьегорске ночью +11, днем +22;
В Олонце ночью +14, днем +26;
В Пудоже ночью +11, днем +24;
В Сегеже ночью +12, днем +22;
В Суоярви ночью +13, днем +24.