В пятницу воздух в Карелии разогреется до плюс 25

Шикарная погода ждет жителей и гостей республики в последний день рабочей недели

фото «Петрозаводск говорит»

Синоптики рассказали о погоде в пятничный день. В Петрозаводске установится переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха в ночные часы +7, +9, днем +20, +22. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии тоже установится переменная облачность. Ночью по северным районам пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +23;

В Кондопоге, Сортавале ночью +12, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +22;

В Олонце ночью +14, днем +26;

В Пудоже ночью +11, днем +24;

В Сегеже ночью +12, днем +22;

В Суоярви ночью +13, днем +24.