Двум пенсионерам МВД ищут заботливые руки и дом

Две немецкие овчарки завершили службу в МВД, вышли на пенсию и теперь им подыскивают новый дом.
Служебная собака Байра из центра кинологической службы МВД по Карелии искала наркотики и запрещенные вещества в квартирах и транспортных средствах. В полиции предупредили, что за пенсионером нужен особый уход, так как у овчарки катаракта глаза.
Image
Другой «старичок» Вилли Фон Норд Траум служил в охранно-конвойной службе, охранял общественный порядок. Овчарка научилась давать отпор злоумышленнику.
Image
Хвостатые полицейские ждут новых хозяев.