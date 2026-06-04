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4 июня 2026
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Зверье мое

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Двум пенсионерам МВД ищут заботливые руки и дом

Немецкие овчарки Байра и Вили вышли на заслуженный отдых
здание МВД
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Две немецкие овчарки завершили службу в МВД, вышли на пенсию и теперь им подыскивают новый дом.

Служебная собака Байра из центра кинологической службы МВД по Карелии искала наркотики и запрещенные вещества в квартирах и транспортных средствах. В полиции предупредили, что за пенсионером нужен особый уход, так как у овчарки катаракта глаза.

овчарка МВД

Другой «старичок» Вилли Фон Норд Траум служил в охранно-конвойной службе, охранял общественный порядок. Овчарка научилась давать отпор злоумышленнику.

служебная собака

Хвостатые полицейские ждут новых хозяев.

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