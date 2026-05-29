29 мая 2026
Зверье мое

Истощенного медвежонка из Карелии спасают в Ленобласти

В центре реабилитации помогают медвежонку-сироте набраться сил
фото стопкадр паблика «РКЦентр «Велес» — помощь диким животным»

В реабилитационный центр «Велес» в поселке Рапполово поступил медвежонок из Карелии. Он весит в разы меньше, чем другие медвежата его возраста.

«К нам прибыл истощенный медвежонок из Карелии. Вес менее трех килограммов, его сверстники уже более десяти килограммов», 

- сообщили в центре помощи диким животным. Медвежонка накормили кашей на козьем молоке. В комментариях сироте пожелали сил. Что стало с медведицей, не известно.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, как на берегу Ладожского озера спасли детеныша нерпы и доставили с комфортом до центра помощи.

