Истощенного медвежонка из Карелии спасают в Ленобласти

В центре реабилитации помогают медвежонку-сироте набраться сил

фото стопкадр паблика «РКЦентр «Велес» — помощь диким животным»

В реабилитационный центр «Велес» в поселке Рапполово поступил медвежонок из Карелии. Он весит в разы меньше, чем другие медвежата его возраста.

«К нам прибыл истощенный медвежонок из Карелии. Вес менее трех килограммов, его сверстники уже более десяти килограммов»,

- сообщили в центре помощи диким животным. Медвежонка накормили кашей на козьем молоке. В комментариях сироте пожелали сил. Что стало с медведицей, не известно.

