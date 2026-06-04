Петрозаводчане требуют от чиновников отремонтировать Разъезжую улицу

Водители убивают подвеску на дороге в центре города

фото стопкадр

Петрозаводчане разбивают подвеску, проезжая по улице Разъезжая. В каком состоянии находится сейчас эта улица, показали активисты Народного фронта.

Раньше горожане могли ездить по улице Казарменская, но в прошлом году там поставили шлагбаум, теперь проехать могут только жильцы ЖК и их гости. Шлагбаум постоянно ломают.

Всем остальным приходится ехать или объездными путями или же пользоваться дорогой, которая идет параллельно. Но улица Разъезжая, судя по всему, давно не видела ремонта, вся в ямах.

Горожане считают, что конфликт можно было бы исчерпать, если бы Разъезжая улица находилась в нормативном состоянии или мэрия ее отремонтировала. Автомобилисты платят транспортный налог и хотят ездить по нормальным, а не разбитым дорогам.

Народный фронт также требует, чтобы дорогу сделали безопасной.