Десятки землетрясений подряд случились в российском регионе

У берегов Камчатки зафиксированы подземные толчки

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На Камчатке утром 4 июня произошло сразу около 30 землетрясений подряд. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным специалистов, самое сильное сейсмособытие магнитудой 6,0 балла случилось в 5:23 по местному времени. Его эпицентр находился в 190 километрах от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 41 километр.

После этого последовали менее сильные землетрясения. Отмечается, что жители региона почувствовали подземные толчки только после первого сейсмособытия. Разрушений и жертв нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось о том, что аномальный холод этим летом прогнозируют в Карелии.