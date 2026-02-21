Скандальный шлагбаум в центре Петрозаводска сломали

Скандальный шлагбаум на Казарменской улице в Петрозаводске вновь повредили. Вечером 20 февраля водитель автомобиля «Рено» выместил злобу на преграде. Запись разместил паблик «Карельский дворик».

Он вышел из автомобиля, погнул шлагбаум и ударил его ногой. Случившееся запечатлела камера наблюдения, установленная на одном из домов ЖК в центре карельской столицы.

Это уже не первый случай повреждения шлагбаума. Ранее его снес велосипедист, а после он горел. Появление шлагбаума, перегородившего проезд со стороны Калинина, вызывало недоумение и недовольство у горожан.