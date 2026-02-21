Снегопад обрушится на Карелию

После недавнего обильного снега, который замел Петрозаводск и районы республики, синоптики предупреждают о новой порции осадков.

Экстренное предупреждение объявлено в связи со снегопадом, который ожидается в воскресенье.

Под ударом стихии окажутся Петрозаводск, Беломорский, Кемский, Костомукшский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Питкярантский, Суоярвский, Сегежский и Сортавальский округа, а также Калевальский, Кондопожский, Лоухский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский районы. Неблагоприятное гидрометеорологическое явление прогнозируют утром и днем 22-го февраля.

На прогностической карте предупреждений для Северо-Запада Карелия окрашена в желтый цвет из-за сильного снега.