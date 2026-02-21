Опер прошел 10 км в 20-градусный мороз в поисках заблудившегося рыбака

Двое петрозаводчан попали в передрягу на рыбалке в Кондопожском районе. Спасать их пришлось полицейскому.

Мужчины уехали в безлюдные места. Машину оставили на дороге, а к озеру поехали на снегоходе. Но техника подвела - «буран» примерз к заснеженной поверхности водоема, в гусеницы забился снег, мужчине не могли сдвинуть с места технику. До машины шли пешком, но потом решили, что бросать так снегоход не стоит. Одному жителю столицы Карелии стало плохо, он остался ждать в машине, а второй пошел спасать технику в одиночку.

Мужчина долго не возвращался, связь у озера не ловила, мороз крепчал, его товарищ забеспокоился, он позвонил в 112 и сообщил о пропаже друга. Информацию передали в районное МВД, на поиски отправился старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска майор полиции.

При морозе в минус 20 градусов полицейский прошел пешком 10 километров поисках пропавшего. Нашел его и снегоход. Опер объяснил рыбаку ошибки, которые привели к примерзанию снегохода, нашел и неисправность - при запуске двигателя порвался приводной ремень, помог освободить технику из снежно-ледового плена. В прошлом полицейский работал с автомобильной техникой. Он подсказал, как устранить неисправность в снегоходе.

Рыбаки благополучно вернулись домой и написали письмо со словами благодарности в адрес полицейского, который помог им: «Его спокойствие, решительность и простое человеческое участие вернули нам веру в том, что мы в безопасности. На его примере видно, что в органах внутренних дел несут службу не только ответственные профессионалы, но и люди с большим сердцем, готовые прийти на помощь в трудную минуту».