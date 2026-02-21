Бывший следователь займется в Карелии земельными делами

Бывший руководитель отдела криминалистики карельского Следкома Михаил Есин возглавил управление земельными ресурсами. Указ о назначении подписала 20 февраля и.о. министра имущественных и земельных отношений Карелии Наталья Тенчурина.

Чиновница отметила многолетний опыт работы нового начальника на руководящих должностях. По словам Тенчуриной, Есин показал себя как грамотный управленец, способный решать сложные системные задачи. Они считает, что компетенции нового руководителя позволят вывести работу земельного управления на новый уровень.

Есин должен будет провести ревизию административных регламентов предоставления услуг, ввести регулярные приемы граждан. Также перед ним поставлена задача обеспечить полную открытость прохождения документов, чтобы заявитель мог онлайн отслеживать, на какой стадии находится его обращение, видеть объективные причины решений. При новом руководителе работа управления должна стать понятной каждому.