21 февраля 2026, 11:51
Жители четырех поселков на севере Карелии боятся остаться без воды
Воду в четыре поселка доставляет один автомобиль, купленный еще одиннадцать лет назад
фото «Петрозаводск говорит»
Жители четырех поселков Лоухского района опасаются остаться без воды из-за старой водовозки.
Воду людям в поселки Кестеньга, Софпорог, Новый Софпорог и Тунгозеро доставляет одна машина. Ее купили еще в 2015 году. Автомобиль, как говорят люди, не проходит техосмотр, стоит не в гараже, так как его нет, а на улице. Люди считают, что водовозка еще ездит только благодаря водителю, который на ней работает.
Жители четырех лоухских поселков обратились за помощью к одному из карельских парламентариев в вопросе приобретения новой водовозки, желательно, с вакуумной установкой.