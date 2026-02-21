Жители четырех поселков на севере Карелии боятся остаться без воды

Жители четырех поселков Лоухского района опасаются остаться без воды из-за старой водовозки.

Воду людям в поселки Кестеньга, Софпорог, Новый Софпорог и Тунгозеро доставляет одна машина. Ее купили еще в 2015 году. Автомобиль, как говорят люди, не проходит техосмотр, стоит не в гараже, так как его нет, а на улице. Люди считают, что водовозка еще ездит только благодаря водителю, который на ней работает.

Жители четырех лоухских поселков обратились за помощью к одному из карельских парламентариев в вопросе приобретения новой водовозки, желательно, с вакуумной установкой.