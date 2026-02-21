Появившийся из «облака» автомобиль спровоцировал ДТП на переезде

В районе железнодорожного переезда в Карелии произошло ДТП. Водитель разместил запись с видеорегистратора в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии», пояснив, что инцидент случился на Шуйском шоссе. Судя по записи на регистраторе, дорожный инцидент произошел 13 февраля в 12:23.

На записи видно, что автомобиль, предположительно «Киа», выехал на встречку из выхлопного «облака», оставляемого грузовиком с камнями. В этот момент по встречной полосе двигался кроссовер, для водителя которого такое появление из ниоткуда легковушки на железнодорожном переезде стало полной неожиданностью. Водитель кроссовера вырулил вправо, врезался в дорожный знак переезда, столбики и остановился в сугробе.

В комментариях водителю посочувствовали, но предположили, что он мог двигаться без ближнего света и его было не видно сквозь выхлопной туман. Комментаторы также возмутились водителем «Киа», который пошел на обгон вслепую.

// фото и видео из сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии»