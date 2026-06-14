Два больших праздника в один день отметили жители Ведлозера

В Пряжинском районе в старинном карельском селе с размахом отметили двойной праздник

Фото: Алина Гапеева

В один день в Ведлозере соединились торжества, посвященные Дню России и традиционному Дню села. Ведлозеро упоминается в документах XVI века, но точная дата его основания неизвестна. Первое упоминание относится к 1582/83 годам в писцовой книге Заонежской половины Обонежской пятины.

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Летний праздник, которого с нетерпением ждали все ведлозерцы, носил название «Березка». В гости приехали артисты, земляки, друзья, родственники. Атмосфера была по-настоящему праздничной, ведь этот день любят и всегда ждут с особым трепетом.

Многие, как, например, Вера Дмитриевна, специально подошли поближе к сцене, чтобы не пропустить ни одного выступления артистов.

«Пришла посмотреть на земляков. На 9 Мая не смогла попасть на праздник, очень рада, что нынче пришла сюда, выбралась в люди. Такое событие!»

– поделилась она эмоциями.

Среди гостей, участников ярмарки, был и Валерий Алексеевич, 77-летний житель деревни Мандера. Он привез с собой свои замечательные изделия из дерева.

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«В детстве мастерил, а на пенсии снова вспомнил это ремесло»,

– рассказал он.

Пока взрослые с удовольствием следили за концертной программой, для самых юных гостей были организованы веселые развлечения, прыжки на батутах, сладкая вата и, конечно же, попкорн, которым дети делились друг с другом.

Своими выступлениями зрителей порадовали творческие коллективы из самого Ведлозера, а также гости из Эссойлы. Солист из села Крошнозеро также внес свою лепту в концертную программу. В этот особенный день со сцены звучали проникновенные песни, воспевающие как большую Родину, так и родной край. Зажигательные танцы никого не оставили равнодушными, и многие зрители не смогли устоять на месте, пустившись в пляс.

Глава Ведлозерского поселения Александр Чугай выразил искреннюю благодарность местным жителям за их активное участие в жизни села. Он отметил их вклад в благоустройство и поддержку чистоты, а также активное участие в государственных программах.

Особые слова прозвучали в адрес тех, кто сейчас находится на СВО, а также их близких.

Праздник в Ведлозере прошел на одном дыхании. К счастью, дождливая туча обошла село стороной, оставив ему солнце, а влагу унеся соседним полям.

За ходом праздника внимательно следила директор Ведлозерского дома культуры Ольга Иванова. По мнению ведлозерцев, она смогла организовать все замечательно, праздничный день «прошел на пять звезд».