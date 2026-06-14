Перейти к основному содержанию
15 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Культура

Кантеле добавило мистики «Воздуху Карелии»

Легендарный карельский ансамбль выступил на сцене мультиформатного фестиваля
Ансамбль "Кантеле"
Фото "Петрозаводск говорит"

Зрители фестиваля «Воздух Карелии» (0+) кружились в танцах и хороводах под зажигательное выступление ансамбля «Кантеле». Даже панк-рокеры, ожидающие своего выхода за сценой, не сдержались и пустились в пляс.

«Песни над водой» на карельском языке звучали мистически. Многотысячная публика медитировала.

Ну и, конечно, знаменитая песня Petroskoi, куда без нее, визитная карточка и ансамбля Myllärit, и ансамбля «Кантеле».

Карельский ансамбль «Кантеле» второй раз выступает на фестивале, дебют был в прошлом году. Имеет большой успех публики, артистов провожали со сцены криками «браво».

Ранее в рубрике Культура было опубликовано: Лидер «Тролль Гнет Ель» назвал «Воздух Карелии» культовым фестивалем

Метки