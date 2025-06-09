Как в Петрозаводске можно взять и перегородить целую улицу

Текст, фото: Елена Малишевская

Пока по улице Казарменской в Петрозаводске ездят машины. Но этот трафик закончится через несколько дней. Решением жильцов ЖК «Александровский» сразу после поворота на улицу будет установлен шлагбаум и ездить там смогут только местные и их гости. И они имеют на это право: часть дороги по документам принадлежит собственникам жилья. А вот как Казарменская из улицы превратилась в придомовую территорию — большой вопрос.

Логика жильцов домов понятна: если есть возможность поставить шлагбаум, то почему бы его не поставить. Они говорят, что беспокоятся за детей — нет пешеходных переходов, движение интенсивное, знак «Жилая зона» не спасает.

«Мимо наших окон круглые сутки ездит легковой и грузовой транспорт, причем водители часто не обращают внимание на ограничивающий скорость знак. Улицу невозможно перейти без опаски, особенно когда вдоль нее с двух сторон припаркован транспорт, не принадлежащий жильцам. Мы все очень тревожимся за детей - нет ни одного пешеходного перехода, а они идут в школу, летом - на прогулку...»,

- рассказала паблику «Отражение» жительница Южного корпуса Людмила Медведева.

О том, что сквозной проезд в жилой зоне запрещен, Госавтоинпекция Петрозаводска неоднократно предупреждала. Вот одно из последних объявлений в официальном паблике:

«В Госавтоинспекцию Петрозаводска продолжают поступать жалобы жителей дома № 4 по улице Казарменской и улице Гоголя о сквозном движении автомобилей в жилой зоне. Напоминаем водителям, что в жилой зоне запрещаются: сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест (п. 17.2 ПДД РФ). При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения. За нарушение установленных для движения транспортных средств в жилых зонах правил ст. 12.28.1 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей».

После каждого такого сообщения в паблике Госавтоинпекции появлялись сотни гневных комментариев от водителей. В итоге возможность комментирования в сообществе отключили вообще.

Сейчас уже залит фундамент под установку шлагбаума и подведено электричество. На Казарменской, 4 целый ряд магазинов, салон красоты, центр недвижимости, центр ритуальных услуг, стоматологическя клиника для детей. Все они потеряют большую часть клиентов из-за сложности проехать и невозможности припарковаться.

«Это катастрофа. Каждому клиенту придется звонить в магазин и просить открыть шлагбаум. Мы потеряем трафик и потеряем доходы. Думаем переезжать отсюда»,

- рассказала сайту «Петрозаводск говорит» управляющая магазина «Anderssen».

Подписчики различных пабликов в сети тоже возмущаются.

«А это законно? Целую улицу отнести к придомовой территории? Что думает по этому поводу прокуратура?»

«Этак и Луначарского можно перегородить у нового дома напротив остановки...»

«И Володарского до кучи - там тоже подъезды прямо на дорогу выходят»

Как же так случилось, что часть улицы отдали жильцам домов в собственность, и она превратилась в придомовую территорию? Администрация Петрозаводска комментиировать ситуацию официально не очень торопится — дескать, это сделала предыдущая администрация, и мы к этому отношения не имеем. Понятно, что люди в мэрию приходят и уходят. Кто-то из чиновников подмахнул бумагу и сделал ЖК «Александровский» вот такой щедрый подарок — нате вам в придачу к домам еще и улицу. Делайте с нею что хотите. Но мэрия-то остается. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. Должна решать вопросы местного значения и защищать интересы большинства населения города. И если один из чиновников сделал неправильное решение (есть ли там признаки коррупции, пусть выясняет прокуратура), значит, нужно начинать процесс его оспаривания и отмены.

Водителям предлагается искать пути объезда: по Володарского или улице Разъезжая. Убитая дорога на Разъезжей. И вряд ли ее в ближайшее время отемонтируют.

Думаю, что шлагбаум в ближайшие дни поставят. Водители буду чертыхаться и искать другие, свободные пока еще дороги. И эту преграду будет не убрать, пока петрозаводчане не объединятся и не подадут коллективный иск в суд. © «Петрозаводск говорит»