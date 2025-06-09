Медвежат-сирот Гошу и Ладу выхаживают в Карелии

В зоокомплексе «Три медведя» пополнение - два медвежонка Гоша и Лада. Ладу привезли из Орла, из центра дрессировки, Гошу - из Медвежьегорского района. Лада прибыла в реабилитационный центр Василия Попова с сильными ранами, сейчас ее лечат. Гоша, по словам тех, кто его привез в центр, зашел к ним в огород. А мама-медведица утонула. Но руководитель комплекса не верит в эту легенду, говорит, что медведь никогда не утонет, они прекрасно плавают.

Сейчас животные находятся на реабилитации. Каждый день Василий Борисович гуляет по лесу с медвежонком Ладой, она более общительная, любит людей, купается в Сямозере. Гоша пока не так активен, поэтому прогулки с ним начнутся попозже. И пока они с Ладой подрались, а не подружились. Кормят 4-хмесячных медвежат козьим молоком, геркулесовой кашей со сгущенкой и медом.

В августе директор центра планирует начать строительство больших вольеров. Отметим, что центр - уникальное место не только в Карелии, но и в России, но не имеет государственной поддержки. Животных содержат на средства от продажи билетов. При благоприятных условиях и хорошей реабилитации медвежат смогут отпустить в дикую природу. Всех животных, которые смогут выжить в природе после реабилитации, отпускают на свободу. Но большая часть проживающих в зоокомплексе - это те животные, которые уже не смогут жить самостоятельно.

Зоокомплекс активно сотрудничает с ПетрГУ и занимается наукой и образованием. Недавно на базе центра прошла встреча участников проекта «Сириус» и профессиональных спортсменов из клуба «Родина». Какой урок им преподали - смотрите в нашем сюжете. © «Петрозаводск говорит»