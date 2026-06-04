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4 июня 2026
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Происшествия

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Житель Карелии отыгрался на автомобиле возлюбленной за обиду

Мужчина из Кеми подозревается в умышленном повреждении чужого имущества
Легковой автомобиль
Фото: Shopify

В полицию Кеми обратилась местная жительница. Она обнаружила разбитым свой автомобиль, припаркованный во дворе, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 40-летний сожитель потерпевшей. Выяснилось, что в тот день между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Горожанин затаил злобу и отыгрался на машине возлюбленной, разбив ее битой. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что молодой мужчина объявлен в розыск в Петрозаводске.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Прокуратура разбирается в смертельном ДТП с экскаватором в Карелии

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