Прокуратура разбирается в смертельном ДТП с экскаватором в Карелии

Сегодня, 4 июня, в Пудожском районе в аварии погибла женщина-пассажир

Фото: Прокуратура Карелии

Прокуратура Пудожского района проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом.



По предварительным данным, утром сегодня, 4 июня, на 336-м километре автомобильной дороги «Пудож – Каргополь» в Пудожском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Geely» и дорожной техники. В результате аварии пассажир автомобиля погиб, водителя и ещё одного пассажира доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи, говорится в сообщении надзорного ведомства.



Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту органами расследования, контролирует прокуратура.



По итогам надзорных мероприятий будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет.

Напомним, ДТП произошло сегодня в 06:20. В автомобиле ехали жители Мурманской области, которые направлялись в сторону Архангельской области.