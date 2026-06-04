Работники поликлиники спасли мужчину, которому стало плохо на улице

В Петрозаводске у мужчины на улице случился инфаркт

фото стопкадр с камеры CityLink

Работники детской поликлиники на Голиковке спасли мужчину, которому внезапно стало плохо на улице. Об инциденте рассказали в городской детской поликлинике №2.

Днем 28 мая на улице Мерецкова недалеко от медучреждения мужчина потерял сознание на тротуаре и стал сидеть. Обеспокоенные очевидцы попросили помощи в филиале детской поликлиники. Медики оценили критичность ситуации и, не теряя секунд, оказали пострадавшему первую помощь. Затем мужчину передали в руки прибывшей бригады реанимации.

«Выяснилось, что причиной резкого ухудшения состояния мужчины стал обширный инфаркт. Благодаря слаженным и быстрым действиям врачей детской поликлиники жизнь мужчины была спасена», - сообщили в детской поликлинике.