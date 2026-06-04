Легендарное шоу вернут на телевидение

«Фабрику звезд» хотят перезапустить в России

фото «Петрозаводск говорит»

Музыкальное реалити-шоу, популярное в 2000-е, собираются вернуть в сетку вещания. О перезапуске «Фабрики звезд» сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, пишут «Ведомости».

Предполагается, что в популярном проекте будут соревноваться продюсеры со старой «Фабрики» и продюсеры звезд, появившихся в последние десять лет. По словам Эрнста, будет две команды: продюсеры старой закалки и новой формации.

С продюсерами пока ведутся переговоры для участия в проекте. Вести шоу будет Яна Чурикова.

«Фабрика звезд» выходила в эфир с 2002 по 2007 год, из нее вышли «Корни», Полина Гагарина, Тимати, Юлия Савичева и другие.