 Перейти к основному содержанию
3 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Культура

170

Пеньки-шпионы и фуры на аэродроме: нарастает движ «Воздуха Карелии»

Организаторы популярного мероприятия продолжают готовиться к фестивалю
фестиваль_подготовкаБА
Фото организаторов фестиваля «Воздух Карелии»

Очередные вести с полей пришли от организаторов грандиозного музыкального события лета. 

До старта фестиваля "Воздух Карелии" (0+) осталось 9 дней, и активно идут подготовительные работы. 

На площадке провели разметку палаточного лагеря, удаляют оставшиеся замаскированные пеньки-шпионы, завозят и устанавливают мебель и оборудование. Так, только сегодня, 3 июня, на поле аэродрома прибыли несколько фур из Санкт-Петербурга. 

В четверг, 4 июня, начнется монтаж сцен, пультовых и вип-подиума. 

Подготовка к лучшим выходным лета идёт чётко по графику, отметили организаторы "Воздуха Карелии".

Видео организаторов фестиваля «Воздух Карелии»

Напомним, 1 июня площадки фестиваля и палаточного лагеря были обработаны от клещей и насекомых.

Фестиваль пройдет с 11 по 14 июня в Петрозаводске на аэродроме "Пески".

Ранее в рубрике Культура было опубликовано: Старинные книги тайно привезли из Москвы в Петрозаводск

Метки