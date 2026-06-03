Пеньки-шпионы и фуры на аэродроме: нарастает движ «Воздуха Карелии»

Организаторы популярного мероприятия продолжают готовиться к фестивалю

Фото организаторов фестиваля «Воздух Карелии»

Очередные вести с полей пришли от организаторов грандиозного музыкального события лета.

До старта фестиваля "Воздух Карелии" (0+) осталось 9 дней, и активно идут подготовительные работы.

На площадке провели разметку палаточного лагеря, удаляют оставшиеся замаскированные пеньки-шпионы, завозят и устанавливают мебель и оборудование. Так, только сегодня, 3 июня, на поле аэродрома прибыли несколько фур из Санкт-Петербурга.

В четверг, 4 июня, начнется монтаж сцен, пультовых и вип-подиума.

Подготовка к лучшим выходным лета идёт чётко по графику, отметили организаторы "Воздуха Карелии".

Remote video URL Видео организаторов фестиваля «Воздух Карелии»

Напомним, 1 июня площадки фестиваля и палаточного лагеря были обработаны от клещей и насекомых.

Фестиваль пройдет с 11 по 14 июня в Петрозаводске на аэродроме "Пески".