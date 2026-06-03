Старинные книги тайно привезли из Москвы в Петрозаводск

Национальный музей Карелии получил в дар уникальную коллекцию старинных книг

фото: Петрозаводск говорит

Уникальный подарок из частной коллекции получил Национальный музей Карелии. Сорок экземпляров старинных книг, собранных исследователем Синявским, везли из Москвы в полной тайне. Как только книги оказались в музее, коллекционеры активизировались. Эти издания, по мнению специалистов, бесценны. Научное описание коллекции провели доктор филологических наук Александр Пигин и исследователь Людмила Харебова.

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В Национальном музее Карелии прошла презентация книги «Коллекция рукописей и книг кириллической печати Национального музея Республики Карелия: каталог». Издание подготовлено сотрудниками музея совместно с Институтом языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук, и является подтверждением системных связей с наукой, об этом сообщил директор Михаил Гольденберг.Выпуск книги приурочен к 155-летию музея.

В рамках презентации для посетителей были представлены и оригиналы старинных книг в специальных стеклянных колпаках. Отметим, что для работы с этими изданиями - рукописными и старопечатными, и для их правильного хранения музей приобрел специальный пылесос для обеспыливания.

За 155 лет музей накопил 240 тысяч единиц хранения. Сотрудники называют эти единицы уникальными, и убеждены, что они требуют изучения глубокого и научного. Поводом для издания нового каталога с описанием книг, которые хранятся в фондах Нацмузея, стали книги, которые поступили в фонды в 2023 году.