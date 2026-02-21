Скончалась еще одна «Бурановская бабушка»

Участница музыкального коллектива «Бурановские бабушки», выступавшего в 2012 году на «Евровидении» и занявшего третье место, Зоя Дородова умерла в возрасте 85 лет. О смерти артистки сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Алексаендр Деев. Смерть артистки он назвал «невосполнимой утратой для нашей культуры, для нас всех».

Фольклорный коллектив известен исполнением хитов певцов на удмуртском языке. Коллектив состоит из народных артисток Удмуртии. В 2012 году «бабушки» выступали на песенном конкурсе и исполнили зажигательную песню Party for Everybody.

Летом 2024 года в возрасте 86 лет скончалась участница коллектива Екатерина Шкляева.