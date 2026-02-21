Еще два автомобиля с людьми провалились под лед на Байкале

Людей из еще двух провалившихся на Байкале автомобилей спасли. О том, что пятничная трагедия с китайскими туристами, ничему не научила людей написал в телеграм-канале иркутский губернатор Игорь Кобзев.

По его словам. 20 февраля спасатели, которые работали на месте провала «Буханки» с туристами, обнаружили в пяти километрах от берега застрявший в ледовой ловушке внедорожник. Машина частично затонула. Внутри находилась женщина с ребенком, выбраться без посторонней помощи они не могли. Им помогли.

21 февраля под лед Байкала ушел автомобиль JAC, в котором находились четыре человека. Выбраться они тоже не могли. Их спасли и доставили на берег.

Трагедия с туристами произошла во время экскурсии. УАЗ во время движения угодил в трещину. Погиб водитель и семеро туристов, одному человеку удалось спастись.

Губернатор сообщил, что официальная ледовая дорога еще не открыта из-за состояния льда. Ее создают от местности Куркут на материке до берега Ольхона.

«В местности Иркутская Губа на Ольхоне обнаружена большая трещина, в соседней бухте есть вопросы к состоянию льда. В ближайшие дни комиссия еще раз осмотрит дорогу и примет решение по ее открытию», - написал Кобзев.