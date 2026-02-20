Восемь человек погибли во время экскурсии по Байкалу

На Байкале под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, китайцы ехали на экскурсию к мысу Три брата. Водитель автомобиля УАЗ не заметил трещину, и машина провалилась под лед. В результате погибли водитель-россиянин и семеро туристов. Лишь одному человеку удалось спастись. На месте работают сотрудники полиции Иркутской области.

