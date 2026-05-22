22 мая 2026, 16:56
Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

ГАИ Петрозаводска предупредила водителей о проверках на дорогах в субботу
Госавтоинспекция Петрозаводска анонсировала профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», которое пройдет 23 мая.

По данным источника, за четыре месяца этого года в карельской столице автоинспекторы отстранили от управления 167 нетрезвых водителей.

Ранее стало известно, что начинающий водитель в Петрозаводске за год совершил 69 нарушений ПДД.

