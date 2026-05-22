Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска анонсировала профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», которое пройдет 23 мая.

По данным источника, за четыре месяца этого года в карельской столице автоинспекторы отстранили от управления 167 нетрезвых водителей.

Ранее стало известно, что начинающий водитель в Петрозаводске за год совершил 69 нарушений ПДД.