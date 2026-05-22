Россиянка купила за пару тысяч рублей дворец

Россиянка купила дворец Радзивиллов в Дятлово в Белоруссии за 2,3 тыс. российских рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Sputnik Беларусь.

Уточняется, что новая собственница планирует создать в усадьбе XVIII века апарт-отель, открыть кафе и оборудовать интерактивные музейные залы. Женщина призналась, что иметь дворец было ее детской мечтой. О продаже здания она узнала из публикации в интернете.

Сообщается, что кирпичный дворец 1751 года постройки был выставлен на торги за символическую цену. С 2010 года здание пустовало и медленно разрушалось. Дворец имеет два этажа, подвал и четыре холодные пристройки. Площадь здания составила 1527,5 кв. м.