Ливни обрушатся на четыре округа и два района Карелии

В Карелию идут ливни. Соответствующее предупреждение публикует Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью 23 мая местами по северным районам Карелии ожидается сильный дождь.

Под действие неблагоприятного природного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Костомукшский, Муезерский округа, а также Калевальский и Лоухский районы.