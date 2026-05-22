На социальные программы Карелии выделили дополнительно 600 млн рублей

В отчете главы Карелии Артура Парфенчикова за 2025 год важное место занимала социальная повестка. Лариса Подсадник, вице-премьер правительства республики отметила, что социальные обязательства выполняются в Карелии в полном объеме и, несмотря на экономические трудности, бюджет на 2026 год был увеличен на три процента на социальные программы. В процентах немного, а вот в рублях ощутимо – это 600 млн рублей.

К социальным программам Карелии относится и строительство дома-интерната в Костомукше. Это новый современный объект с продуманной инфраструктурой, в том числе и парком для прогулок. Сейчас строительство объекта выходит на финишную прямую. По словам Ларисы Подсадник, первые постояльцы смогут заехать сюда в первом квартале 2027 года. Что касается финансирования, то это консолидированный бюджет - 1 млрд 750 млн рублей. Из них 1 млрд 440 млн – это федеральная субсидия.

Качество обслуживания пожилых людей складывается из социального обслуживания и медицинского. Что касается социальной сферы, то, по словам Ольги Билко, депутата Заксобрания Карелии и главного врача поликлиники №4 в Петрозаводске, Карелия уже третий год участвует в проекте «Система долговременного ухода».

В рамках этой программы ухаживать на дому за пожилым человеком могут родственники. Они при этом официально трудоустроены и получают заработную плату. Сейчас в Карелии таких участников проекта 365. Это помогает продлить время, когда пожилой человек находится у себя дома и отсрочить момент поступления его в дом для престарелых.