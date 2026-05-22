В Перу мэр опробовал новый электрошокер на своем сотруднике

В Перу мэр испытал электрошокер на своем советнике, сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, чиновник находился вместе с двумя подчиненными в кабинете. Один из них крепко держал другого, третий мужчина, мэр, стоял в углу с шокером в руках. Он направил его на своего советника, чтобы испытать новые устройства, закупленные для полиции. От полученного удара током советник начал биться в конвульсиях, потерял равновесие и упал на пол.

По словам мэра, появившийся в сети ролик был отредактирован и вырван из контекста, а само испытание было полностью добровольным.

В свою очередь, советник отметил, что готов «получить тысячу ударов электрическим током», чтобы доказать, что устройства следует использовать в качестве средства защиты для полиции.