В Карелии запустят первые отечественные базовые станции

Базовые станции выпуска 2026 года созданы на обновленной платформе. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE и GSM. Функционал включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), полную интеграцию с действующей мобильной сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. В настоящее время в 58 регионах страны уже работает 1200 таких станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта, по условиям которого «ИРТЕЯ» к 2030 году поставит МТС 20 тысяч базовых станций.

Переход на российские телеком-оборудование направлен на повышение технологической независимости. Кроме того, использование отечественных базовых станций открывает для нас новые возможности по развитию сети, увеличению пропускной способности и оперативному внедрению современных технологий. Мы уверены, что это решение станет важным вкладом в цифровое развитие Карелии, позволит повысить доступность и качество услуг для жителей даже в удалённых населённых пунктах,

— прокомментировал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.