Лоси вышли на променад, медведь ведет себя агрессивно

Карелия продолжает удивлять своих жителей и гостей неожиданными встречами с дикой природой. На этот раз героями дня стали лоси, которые осмелели настолько, что начали свободно разгуливать вблизи населенных пунктов.

Очевидцы сообщают о любопытной парочке лосей, которые, кажется, совершенно не испытывают страха перед людьми и даже перед оживленным движением машин. Эти животные были замечены в пригороде Петрозаводска, где их появление вызвало настоящий ажиотаж.

Фотографии необычных гостей уже успели украсить страницы сообщества «Новая Вилга/д.Вилга/д.Половина. Доска объявлений», где местные жители делятся своими наблюдениями.

«В деревне Вилга в 6 утра сегодня»,

– пишет автор одной из публикаций, Татьяна Султанова, сопровождая свой рассказ завораживающими снимками.

Подтверждает информацию и Виктор Бережной, который отметил, что в тот же день лоси были замечены и в районе деревни Половина. Похоже, эти лесные обитатели решили устроить себе настоящий «променад» по окрестностям.

А вот жители Суоярви были напуганы появлением медведя на городском кладбище.

«Сегодня около 10:00 на кладбище за Новоселами медведь пытался кинуться, отпугнули. Будьте осторожны»,

— пишет паблик «Подслушано в Суоярви».

Авторы публикаций призывают местных жителей и гостей города к особой осторожности и вниманию при прогулках в лесной местности.

Кстати, и у столицы Карелии недавно был замечен медведь. Лоси же стали выходить на трассу, так, большой лось появился неожиданно на трассе в Костомукше. Водитель чудом избежал беды.