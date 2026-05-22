В отдельных районах Карелии ночью ожидаются ливни

В субботу, 23 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный, умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью +9…+11°С, днём +14…+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, ночью в отдельных районах ливни. Ветер юго-западный, западный, на севере ночью северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днём +11…+16°С, местами до +20°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8°C, днём +18°C.

В Кеми ночью +5°C, днём +12°C.

В Кондопоге ночью +8°C, днём +18°C.

В Медвежьегорске ночью +6°C, днём +16°C.

В Олонце ночью +7°C, днём +16°C.

В Пудоже ночью +6°C, днём +19°C.

В Сегеже ночью +7°C, днём +13°C.

В Сортавале ночью +9°C, днём +20°C.

В Суоярви ночью +9°C, днём +15°C.