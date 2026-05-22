Массовое ДТП произошло в центре Петрозаводска

На перекрестке у Гоголевского центра жестко столкнулись автомобили. В соцсети пытаются предположить, с какой скоростью несся один из участников пятничного ДТП.

Около 19:24 на пересечении улиц Горького и Красноармейская столкнулись автомобиль, который совершал левый поворот, и автомобиль, который двигался по прямой. После удара одну из машин откинуло на встречку, где произошло еще одно столкновение. Пешеходы в страхе отбежали подальше от места столкновения.

Очевидцы сообщают о четырех разбитых в хлам автомобилях, кто-то говорит о пяти, кто-то о трех. Более точные данные о количество участников, возрасте водителей и пострадавших сообщат, вероятно, в Госавтоинспекции.

На месте аварии работали медики скорой помощи и дорожная полиция.