Россиянкам рассказали, как уложить волосы, чтобы не выглядеть замшело

Россиянкам рассказали, как укладывать волосы, чтобы не выглядеть старомодно. В тренде будет максимальная естественность, а всем сложным укладкам придется сказать твердое нет. Эксперт Владислав Лисовец поделился с «Газетой.Ru» модными наблюдениями.

Весной в моде будут натуральные оттенки волос - русый ореховый цвет, блонд с темными корнями. Не потеряют актуальность челки – короткие или удлиненные. Самым популярным остается прямой пробор. Длинные волосы не должны быть вылизанными, вычесанными, а как будто их немного потрепало ветром. По словам стилиста, тренд сегодня без сильных и сложных укладок, так как это все делает образ старомодным.

Абсолютным трендом станут гладкие прически, фаворит - «собранные волосы и открытое лицо». Тем, кто не успел перед выходом привести себя в порядок, Лисовец дал совет - гладко собрать волосы, нанести помаду и интересный образ готов.

В моду весной войдут прически из двухтысячных. Это короткие стрижки – такие будто человек подстригся, но уже немного оброс.