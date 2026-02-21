Многодетной семье вместо квартиры предложили комнаты в общежитии

В Карелии замерзающей в аварийном доме многодетной семье вместо квартиры предложили разные комнаты в общежитии. За помощью пудожане обратились к российский Следком. Руководитель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить результаты уголовного дела.

В 2017 году многоквартирный дом на улице Полевая 1-й квартал, построенный в 1965 году, был признан аварийным. Зимой трубы в доме промерзают, в квартирах становится холодно. В доме живет многодетная семья. Но благоустроенную квартиру семья пока не получила, а сроки расселения дома людям не сообщили. Замерзающие в доме пудожане обратились в профильные структуры, где семье предложили переселиться в разные комнаты в общежитии. Но семью такое предложение не устроило.

Карельские следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин ждет результаты расследования.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о мерзкой воде в квартирах пудожан, Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за некачественного водоснабжения.