Мошенники превращают телефоны россиян в «кирпичи» через VPN

Жулики предлагают россиянам с яблочными устройствами бесплатный VPN на фоне ограничений мессенджера Telegram.

Как сообщает Shot, мошенники предлагают скачать в магазине приложений бесплатный сервис для обхода блокировок в Интернете. Чтобы обойти ограничения в работе мессенджеров, пользователи активируют приложение, дают сервису права на добавление сетевых настроек и вводят пароль от телефона. Несколько дней айфоны работают как обычно, а после отключения VPN, владелец гаджета получает письмо, что устройство заблокирован. За его «спасение» требуют 100 тысяч рублей.

Айфон превращается в «кирпич». На экране устройства появляется требование ввести данные для аутентификации, но пароль есть только у жуликов. Вернуть устройство к работе не помогает ни перезагрузка, ни нажатие всех кнопок.