Умерла участница Сталинградской битвы Клавдия Голованова

И.О. главы Медвежьегорского округа Игорь Панкратов сообщил в соцсети, что 21 февраля умерла ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Голованова.

«Сегодня пришла скорбная весть — не стало ветерана Великой Отечественной войны, участницы Сталинградской битвы, почетного жителя города Медвежьегорска — Головановой Клавдии Ивановны»,

- сообщил Панкратов. Он выразил соболезнования родным и близким.

По словам Панкратова, Клавдия Голованов прошла через тяжелейшие испытания военных лет, внесла вклад в Великую Победу и стала примером мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине для многих поколений.

«Ее жизненный путь — это история силы духа, самоотверженности и верности своему долгу. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах земляков, родных и всех, кто ее знал и уважал», - написал исполняющий обязанности руководителя округа.