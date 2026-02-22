22 февраля 2026, 08:30
Комфортную температуру воздуха обещают 22 февраля жителям Карелии
Снежно и ветрено будет сегодня, но совсем не морозно
фото freepik
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу гидрометцентра, облачно, умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, а температура воздуха -4, -6.
В Карелии облачно, утром и днем снег, в отдельных районах сильный. На дорогах сложная обстановка. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -2, -7.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Кондопоге, Калевале днем -5;
В Сегеже, Суоярви, Медвежьегорске днем -6;
В Олонце днем -3;
В Сортавале, Пудоже днем -4.