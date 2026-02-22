Чучело сожгут на площади Кирова на Масленицу

В столице Карелии сегодня отмечают Масленицу. Праздник пройдут на площади Кирова и на трассе «Фонтаны» (0+).

В центре Петрозаводска с 12:00 до 15:00 будут проходить конкурсы, выступать творческие коллективы, разыгрывать призы, пройдет ярмарка местных производителей. Для гостей проведут стеношные бои и молодецкие забавы.

Для ценителей народных песен в 14:15 на площади Кирова выступит народный артист России Владимир Девятов. В 15:00 состоится обряд сжигания «Масленицы».

В 12:00 отмечать Масленицу будут на развилке трассы «Фонтаны». Любителей активного отдыха ждут конкурсы и блины.