22 февраля 2026, 08:15
Общество

Чучело сожгут на площади Кирова на Масленицу

Зиму будут провожать на центральной площади и на лыжне в Петрозаводске
площадь
фото стопкадр

В столице Карелии сегодня отмечают Масленицу. Праздник пройдут на площади Кирова и на трассе «Фонтаны» (0+).

В центре Петрозаводска с 12:00 до 15:00 будут проходить конкурсы, выступать творческие коллективы, разыгрывать призы, пройдет ярмарка местных производителей. Для гостей проведут стеношные бои и молодецкие забавы.

Масленица на Кирова

Для ценителей народных песен в 14:15 на площади Кирова выступит народный артист России Владимир Девятов. В 15:00 состоится обряд сжигания «Масленицы».

В 12:00 отмечать Масленицу будут на развилке трассы «Фонтаны». Любителей активного отдыха ждут конкурсы и блины.

афиша праздника на Фонтанах

Обсудить
Метки: 
Масленица
площадь Кирова
фонтаны
Петрозаводск