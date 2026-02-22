Масленичные гуляния на Кирова в разгаре - много аттракционов для детей

На площади Кирова в карельской столице начались масленичные гуляния (0+).

Горожане после завтрака отправились в центр за хорошим настроением, порцией блинов с ароматным чаем. Благо и с погодой повезло. Не морозно, и пока не метет. Праздничная программа продлится до 15:00.

На площади уже многолюдно, но народ еще подтягивается. Развлечения есть как для детей, так и для взрослых.

«Тепло. Весело. Много развлечений для детей»,

- поделилась с редакцией впечатлениями одна из мам.

На сцене выступают творческие коллективы. А взрослые перетягивают канат и меряются силой и ловкостью в других забавах.

В 14:15 для гостей Масленицы выступит народный артист России Владимир Девятов, а в 15:00 состоится обряд сжигания чучела.