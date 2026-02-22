Финляндии больше нечем помочь Украине. Об исчерпании возможности помощи заявила глава МИД Элина Валтонен в интервью телепрограмме Yle Ykkösaamu. На слова министра обратили внимание федеральные СМИ.

Дипломат в беседе с финскими журналистами сказала, что Хельсинки делают все, что в их силах, они направили все, что могли.

«Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года <…> (конфликта. прим. ред.) мы направили все, что могли. И теперь (надежда. прим. ред.) только на 90-миллиардный кредит (от ЕС. прим. ред.)», - приводит слова Валтонен РИА Новости.

Финны отправляли из запасов оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса. Но, как считает Валтонен, этого недостаточно. Министр иностранных дел считает, что европейским странам важно предоставить помощь в виде кредита в размере 90 миллиардов евро. Для его утверждения требовалось согласие всех 27 стран ЕС, но добиться поддержки Венгрии пока не могут.