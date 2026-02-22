22 февраля 2026, 13:55
Финляндия

У Финляндии не осталось средств для помощи Украине

По словам главы финского МИД Валтонен, страна направила все, что могла
евро
фото freepik

Финляндии больше нечем помочь Украине. Об исчерпании возможности помощи заявила глава МИД Элина Валтонен в интервью телепрограмме Yle Ykkösaamu. На слова министра обратили внимание федеральные СМИ.

Дипломат в беседе с финскими журналистами сказала, что Хельсинки делают все, что в их силах, они направили все, что могли.

«Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года <…> (конфликта. прим. ред.) мы направили все, что могли. И теперь (надежда. прим. ред.) только на 90-миллиардный кредит (от ЕС. прим. ред.)», - приводит слова Валтонен РИА Новости.

Финны отправляли из запасов оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса. Но, как считает Валтонен, этого недостаточно. Министр иностранных дел считает, что европейским странам важно предоставить помощь в виде кредита в размере 90 миллиардов евро. Для его утверждения требовалось согласие всех 27 стран ЕС, но добиться поддержки Венгрии пока не могут.

Обсудить
Метки: 
помощь
Украина
кредит
финны