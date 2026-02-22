Людям из развалюхи предложили съехать в непригодный маневренный фонд

Жильцы разваливающегося 74-летнего дома в Надвоицах ищут защиты у главы СК России. Для переезда из опасного барака им предлагают условия не лучше.

Житель Карелии пожаловался в российский Следком на проблему расселения аварийного дома в Надвоицах на улице Спиридонова.

В здании 1952 года постройки нарушена целостность перекрытий, неисправна вентиляция, в 2020 году дом признали аварийным. Но, как пожаловался мужчина, мер к предоставлению благоустроенного жилья не принято.

Переехать ему предложили в квартиры з маневренного фонда, находящиеся в непригодном состоянии. Из-за их убитого состояния мужчина отказался съезжать. Дальнейшие многочисленные обращения в различные инстанции никаких результатов не принесли.

В карельском Следкоме возбуждено уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил коллегам ускорить расследование дела и представить доклад с результатами.

Ранее мы писали, как многодетной семье из барака в Пудоже предложили разные комнаты в общежитии.