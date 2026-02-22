Пассажиры самолетов смогут вернуть деньги за невозвратные билеты

Пассажиры смогут вернуть даже невозвратные билеты на самолет в случае задержки рейса более чем на полчаса, об этом пишет РИА Новости. Такое новшество начнет действовать с 1 марта. Кроме того, обратный билет не будут аннулировать при опоздании пассажира.

Директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с журналистами пояснил, что пассажир сможет сохранить возможность воспользоваться обратным билетом, если он не явился на рейс «туда», хотя ранее в подобных случаях авиакомпании аннулировали все последующие сегменты.

Новая редакция Федеральных авиационных правил также диктует правила размещения детей до 12 лет, путешествующих с родителями, правила рассадки многодетных семей. Также 50-процентная скидка на билет на самолет для детей от 2 до 12 лет будет распространяться на перелеты в сопровождении не только родителей, но и других взрослых, если у них с ребенком одно бронирование.